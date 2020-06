Viva Hotels

Das Viva Golf Alcúdia befindet sich in Alcúdia. Dort und in Playa de Palma liegen die Hotels, die sich am Pilotprojekt der Balearen beteiligen.

Da das Adults-Only-Haus Viva Golf Hotel auf Mallorca Teil des Pilotprojekts der Balearen-Regierung ist, kann es vor den anderen Hotels der Viva-Grupp