Iberostar, Iberostar

Das Fünf-Sterne-Hotel Selection Kumbor ist eines von drei Hotels, das Iberostar in diesem Jahr in Montenegro eröffnet. Es befindet sich an der Strandpromenade in Kotor Bay.

Die Hotelkette erweitert das Portfolio mit zwei Hotels auf der Baleareninsel und mit gleich drei Hotels in Montenegro. Auch die Zahl der Cityhotels b