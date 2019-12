FTI

Treffen in Abu Dhabi: Hassan Sharaf (FTI), Eskandar Tooma (SOSTNT), Roula Jouny (MPI), Mohamed H. Al Suwaidi (CEO ADDH), Dietmar Gunz (FTI), Beverley Everitt (ADDH), Carsten Becker (FTI) und Murtaza Hussain (ADDH).

Eine staatliche Holding des Emirats investiert 100 Mio. Euro in die FTI Group. Der Veranstalter eröffnet neue Büros in Abu Dhabi und will m