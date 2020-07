Imago Images / Fotoagentur Nordlicht

"Wish you were here" steht am Cruise Terminal Warnemünde: Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Kreuzfahrt-Betrieb nahezu zum Erliegen gekommen. Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line arbeiten nun an neuen Hygiene-Standards, die allen nützen könnten.

Die Corona-Pandemie bewirkt eine ungewöhnliche Kooperation: Die beiden Wettbewerber Royal Caribbean und Norwegian Cruise Line arbeiten fortan ge