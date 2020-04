Thinkstock

Bis in den Sommer hinein gilt die "No Sail Order" der US-amerikanischen Seuchenschutz-Behörde. In den US-Häfen – wie hier Miami – dürfen weder Crews noch Passagiere ausgeschifft werden.

Die US-amerikanische Behörde Centers for Disease Control CDS setzt ihre "No Sail Order" auf 100 hoch. Das bedeutet, dass Kreuzfahrt-Reedereien o