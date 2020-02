fvw Veranstalterdossier, fvw Veranstalterdossier

Die Marktanteile beziehen sich auf den D-A-CH-Gesamtmarkt von 40,6 Mrd. Euro laut Berechnung des DRV-Marktforschungsausschusses. Die TUI Group beinhaltet TUI D, TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises. Die Hotelplan Group (CH) beinhaltet Hotelplan Suisse und die Holiday Home Division mit den Marken Inter Chalet und Interhome.

Die Veranstalter in den beiden Nachbarländern haben sich 2018/19 ähnlich wie die Touristik in Deutschland entwickelt. In Österreich ga