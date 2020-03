Getty Images

Reisebüro-Inhaber machen auf ihre Not infolge der Coronavirus-Pandemie in öffentlichen Schreiben an die Bundesregierung aufmerksam.

Für viele Reisebüros geht es um die Existenz. Mehrere Inhaber fordern in offenen Briefen einen Notfallfonds. Auch die Dresdner Reisebü