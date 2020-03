Abgesagt ohne Ersatztermin: die ITB.

Bei der Absage der ITB aufgrund des Coronavirus sei auch die Option geprüft werden, die Messe noch 2020 nachzuholen. Laut ITB-Chef Ruetz fand sich dazu jedoch keine Gelegenheit mehr.

Die ITB kommuniziere nun auf der Seite www.itb-berlin.de/events solche Events, die trotz der Absage und abseits des Messegeländes stattfänden.

Das Berliner Messegelände gehöre zu den am stärksten ausgelasteten in ganz Deutschland, sagte ITB-Chef David Ruetz gegenüber der fvw. "Für eine so große Veranstaltung wie die ITB Berlin mit ihren 10.000 Ausstellern aus über 180 Ländern gibt es schlichtweg keinen Slot mehr."Erschwerend hinzu komme der vergleichsweise große Vorlauf durch Auf- und Abbau. Der dicht getaktete Kalender der Messe Berlin lasse daher keinen Ausweichtermin zu. Zudem sei der März-Termin der ITB "bewusst gewählt, da unsere Teilnehmer ihre Geschäftsabschlüsse größtenteils jetzt oder um den Monat März herum tätigen und der Sommer die Hauptreisezeit darstellt".Andere Großmessen wie die jetzt ebenfalls abgesagte Gastro-Show Internorga haben bereits Ersatztermine im Sommer angekündigt. Die Internorga findet in Hamburg statt.Insgesamt rechne er durch die Absage der Messe mit einem "erheblichen Schaden", sagte Ruetz – "und zwar nicht nur für uns als Messegesellschaft, sondern auch für Berlin und für die gesamte Reisebranche".Was mögliche Entschädigungen für die Aussteller angeht, sagte Ruetz, "dass sämtliche Detailfragen, die ITB Berlin und ihre Tochterunternehmen betreffend, zunächst geprüft werden müssen". Jede Ausstelleranfrage werde individuell beantwortet und geprüft. Die ITB hat dazu eine Hotline eingerichtet.