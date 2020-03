Privat

Ähnlich wie beim Reisebüro Lets Travel.net in Germering werden derzeit die Schaufenster vieler Filialen bundesweit mit liebevollen Appellen verziert.

Auch in Krisenzeiten gilt es, an die Zukunft zu denken: Reisebüros in ganz Deutschland nutzen inzwischen die Schaufenster ihrer vorübergehe