Außergewöhnliche Angebote für neue Zielgruppen: Foodies kommen in NRW auf ihre Kosten – etwa im Restaurant "Glück und Seligkeit" in einer früheren Kirche in Bielefeld.

Fokus auf höhere Wertschöpfung statt steigende Besucherzahlen: Trotz des zehnten Rekordjahres hintereinander will sich Nordrhein-Westfalen