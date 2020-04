Allianz pro Schiene/AndreasTaubert.com

In Stralsund gilt aktuell wie in ganz Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Corona-Krise ein Übernachtungsverbot für touristische Gäste.

Kontorhaus-Inhaber René Suske kritisiert die Einschränkungen für das Hotelgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern scharf. In der Not biete