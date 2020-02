Imago Images / Mint Images

Ob bei der Zimmerreinigung oder beim Buffet: Bisher fällt in Hotels viel Abfall an. Iberostar will dies nun ändern.

Auf Mallorca testet die spanische Hotelkette Iberostar einen Null-Abfall-Betrieb im Iberostar Cristina an der Playa de Palma. Wenn sich das Pilotproj