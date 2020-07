In dem Balkan-Staat breitet sich das Coronavirus derzeit wieder stärker aus, nachdem es zuvor stark zurückgegangen war. Vor Reisen in das Land wird daher gewarnt.

Damit folgt Deutschland den österreichischen Behörden, die wegen der Virusausbreitung bereits gestern eine Reisewarnung auf höchstem Niveau ausgesprochen haben.Aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 und damit einhergehenden Einschränkungen im internationalen Luft- und Reiseverkehr sowie Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens warnt das Auswärtige Amt vor Reisen nach Montenegro.Nach Informationen des Nationalen Koordinierungsrates für ansteckende Krankheiten in Montenegro nehmen die Neuinfektionen seit Juni in ganz Montenegro zu. Folgende Schutzmaßnahmen im Zusammenhang mit der Ausbreitung der Atemwegserkrankung Covid-19 wurden von den montenegrinischen Behörden ergriffen: Für die Städte Rozaje und Gusinje wurde eine Quarantäne-Sperre verhängt, für Bijelo Polje wurde im ganzen Stadtgebiet Maskenpflicht verordnet.Im ganzen Land gilt die Pflicht in öffentlichen Gebäuden einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.Aufgrund der Entwicklungen sind weitere Einschränkungen auch in anderen Regionen möglich. Die aktuelle Sachlage ändert sich täglich, die Entwicklung ist dynamisch.Seit dem 1. Juni ist die Einreise für deutsche Staatsangehörige möglich. Eine Quarantäne-Pflicht besteht nicht. Der öffentliche Verkehr und der Personenverkehr mit Privat-KFZ zwischen Städten und Gemeinden sind wieder uneingeschränkt möglich.