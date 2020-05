Gettyimages

Wer den Westminster Palace in London besuchen will, muss künftig viel Zeit mitbringen. Denn Reisende aus dem Ausland sollen bei England-Aufenthalten demnächst wohl zuerst zwei Wochen in Quarantäne.

Die britische Regierung will voraussichtlich im Juni eine zweiwöchige Quarantäne für Reisende einführen, die in das Land kommen.