An Veranstalter und Reisebüros wendet sich der Film, in dem erklärt wird, welche Maßnahmen der Stadtstaat gegen Corona ergreift. Zudem werden flexible Buchungs- und Stornoregeln angekündigt.

Aus "Miss You" wird "For More": Unter diesem Motto wirbt das Fürstentum Monaco um Urlauber und verspricht dabei vor allem Sicherheit. Man werde auf allen Ebenen die höchsten Standards einhalten, so lautet das Versprechen.Wie genau die neue Normalität in Monaco aussieht, beschreibt Sandrine Camia, Deputy General Manager der Monaco Tourist & Convention Authority, in einer Video-Botschaft. Darin erklärt sie, welche Maßnahmen in Museen, Hotels, Restaurants und Bars, in den Spielkasinos sowie in den Event- und Kongresszentren umgesetzt wurden.Außerdem kündigt sie ein Gütesiegel an, welches Besuchern Sicherheit bezüglich der Einhaltung der Hygiene- und Gesundheitsstandards geben soll. Zudem verspricht sie mit Hinblick auf die kommende Sommer-Reisesaison flexible Buchungs- und Stornobedingungen.Das Video soll Reiseveranstaltern und Expedienten zur Beratung dienen.