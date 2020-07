Das Hotel Drei Inseln (Trzy Wyspy) in Swinemünde gehört zu den Häusern an der Polnischen Ostsee, die Selta Med im Angebot hat.

Bisher auf Kur- und Wellnessreisen spezialisiert, erweitert der Reiseveranstalter Selta Med sein Angebot und bietet seine besten Hotels an der Polnischen Ostsee jetzt auch als Bade- und Erholungsurlaub an.

Die Hotels sind ab sofort für Familien, Paare, Alleinreisende oder für Singles mit Kind buchbar. Das Angebot umfasst preiswerte Drei- bis Vier-Sterne-Hotels oder Luxushotels in der Fünf-Sterne-Kategorie."Neben hohen Kinderermäßigungen werden in vielen Hotels kostenfreie Leistungen wie die Nutzung der Saunalandschaften, Hallenbäder oder Salzgrotten angeboten", teilt Selta Med mit. In zwei Hotels erwartet die Kunden ein Geschenk: Hier erweitert Selta Med den Aufenthalt um Kurleistungen wie Massagen oder Moorpackungen. Aber auch in den anderen Häusern können auf Wunsch verschiedene Wellness-Pakete dazu gebucht werden.Selta Med arbeitet nach eigenen Angaben mit rund 4500 Reisebüros in Deutschland zusammen.