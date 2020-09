Kann man angesichts von Corona kostenlos von einer Pauschalreise zurücktreten? Eine Reisewarnung ist dafür nicht das einzige Kriterium.

Vielmehr komme es darauf an, ob die Reise erheblich beeinträchtigt sein wird. Das kann zum Beispiel auch bei weitreichenden Einschränkungen durch die Behörden vor Ort der Fall sein. Darauf weist der Reiserechtler Paul Degott aus Hannover hin.Eine Reisewarnung ist ein starkes Indiz dafür, dass eine Reise erheblich beeinträchtigt ist. Das Recht auf eine kostenlose Stornierung besteht Degott zufolge aber oft schon dann, wenn das Auswärtige Amt dringend von Reisen in ein Land abrät.Die pauschale Reisewarnung für fast alle der rund 160 Länder außerhalb der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wird am 30. September enden. Vom 1. Oktober an soll es auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben.