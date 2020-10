Die Veranstaltungsbranche braucht aus Sicht des Mittelstandsbeauftragten der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), in der Corona-Krise besondere Unterstützung.

"Diese Branche ist wahrscheinlich so stark betroffen wie keine andere Branche und sie ist auch eine Branche, die wird bis zum Schluss betroffen sein", sagte Bareiß in einer Diskussionsrunde der Initiative Alarmstufe Rot am Sonntagabend in Berlin. "Deshalb braucht diese Branche auch eine gewisse Sonderhilfe." Diese müsse die Besonderheiten von Veranstaltungsunternehmen berücksichtigen, sagte Bareiß, der Parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist.Mit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr ist das Geschäft mit Konzerten, Kongressen, Messen und Volksfesten eingebrochen. In der Initiative Alarmstufe Rot haben sich Betroffene zusammengetan. An diesem Montag ist ein Gespräch mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geplant.Bareiß sagte, das Finanzministerium müsse sich noch weiter bewegen. Er nannte als Beispiel einen "Unternehmerlohn" für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer, die nun in die Grundsicherung rutschen. Das Wirtschaftsministerium habe dazu ein Konzept vorgelegt. Bareiß sprach sich außerdem für zusätzliche Hilfe für größere Mittelständler aus.Die SPD-Wirtschaftspolitikerin Sabine Poschmann sagte in der Runde: "Wir zahlen keinen Unternehmerlohn." Die Grundsicherung sei ein gutes Instrument. Denkbar sei aber eine zusätzliche Pauschale, um damit Geschäfte vorzubereiten und Veranstaltungen zu planen. Poschmann forderte, mit Hilfe von Corona-Schnelltests wieder mehr Veranstaltungen zu ermöglichen.