Es war einmal. Die Zentrale von Thomas Cook Deutschland in Oberursel ist längst Geschichte.

Beim Bundesjustizministerium sind bislang rund 68.000 Anträge von Kunden des insolventen Veranstalters Thomsa Cook auf eine Ausgleichszahlung eingegangen. Nur ein kleiner Teil hat bislang Geld erhalten.

Thomas-Cook-Rückzahlungen Bis Ende Juni will Zurich Kunden entschädigt haben

Chinesischer Konzern Fosun plant Comeback von Thomas Cook

Diese Zahlen teilte das Ministerium auf eine Anfrage des tourismuspolitischen Sprechers der Grünen im Bundestag, Markus Tressel, mit. Bei 18.000 weiteren Anträgen fehlten derzeit noch erforderliche Angaben, die die Antragsteller nachreichen müssten. Das Verfahren zur Prüfung und Auszahlung sei leider nicht trivial, teilte das Ministerium mit."Die Entschädigung der Thomas-Cook-Kunden darf jetzt nicht an bürokratischen Hürden scheitern", sagte Tressel der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Bund müsse eine Informationskampagne starten, um auch das Offline-Antragsverfahren bekannter zu machen, forderte er. "Außerdem muss die Antragsfrist über den 15. November hinaus verlängert werden, damit alle Betroffenen die Chance haben, sich zu melden."Die deutsche Thomas Cook, die in den Sog der Pleite der britischen Mutter geraten war, hatte am 25. September 2019 Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen hatte schrittweise alle gebuchten Reisen abgesagt, auch wenn sie bereits ganz oder teilweise bezahlt worden waren.Da die Höchsthaftung von 110 Mio. Euro des Kundengeldabsicherers nicht ausreichte, entschied die Bundesregierung im Dezember, betroffenen Pauschalreisenden jenen Teil ihrer Ausgaben zu erstatten, den weder die Zurich-Versicherung noch Dritte ausgleichen. Voraussetzung ist allerdings, dass Kunden ihre Ansprüche zuvor beim Insolvenzverwalter gemeldet und bei der Versicherung geltend gemacht haben.