Mehr dazu

Gemeinsam mit(48) als Leiterin des fvw-Reporterteams und(35) als Leiter Digitales setzt die Redaktionsspitze den crossmedialen Ausbau von Print- und Digitalangeboten der fvw weiterhin konsequent fort.Beim Expedientenmagazin Travel Talk übernimmt ab Januar kommenden Jahresals Redaktionsleiterin die Verantwortung für die redaktionellen Inhalte. Spiralke studierte Sozialwissenschaften und Englisch und arbeitete nach ihrem Volontariat bei der "Nordwest-Zeitung" in Oldenburg als Redakteurin und später als Fernsehredakteurin und -moderatorin in Bremen.Die 34-Jährige gehört seit 2016 zum Redaktionsteam. Sie wird auch in Zukunft eng mitzusammenarbeiten, der das redaktionelle Bindeglied zwischen fvw und Travel Talk bildet. Unberührt davon bleibt die Position von(51) als Stellvertetender Chefredakteur und Chef vom Dienst von TravelTalk.Das Digitalangebot von fvw.de konnte seine Reichweite in diesem Jahr um mehr als 80 Prozent auf in der Spitze 1,8 Mio. Page Impressions pro Monat ausweiten. Bei Traveltalk.de liegt die Reichweitensteigerung bei über 50 Prozent. Beide Magazine zählen zu den führenden Fachmedien der Reisebranche.