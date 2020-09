Im Fokus der Zusammenarbeit zwischen Radisson und HRS steht ein gemeinsames Hygiene-Label. Auch soll die Kooperation die Ausschreibungsprozesse der Firmen erleichtern.

Mit gemeinsamen Sicherheitsstandards wolle man die Bedenken von Geschäftsreisenden im Hinblick auf Hygiene im Hotel angehen. Im Mai 2020 führte Radisson das Radisson Hotels Safety Protocol ein. HRS schloss sich dieser Initiative an und zeichnet teilnehmende und qualifizierte Hotels mit dem Label aus.„Die Zusammenarbeit mit HRS erleichtert zudem unsere Ausschreibungsprozesse mit Firmen wesentlich", sagt Eric De Neef, Executive Vice President & Global Chief Commercial Officer von Radisson. "Dies ist insbesondere in einer Zeit ein Vorteil, in der Entscheider mehr Informationen zu unseren neuen Hygieneprotokollen wünschen."