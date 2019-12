Sucht vor Weihnachten nach Harmonie – Dirk Rogl.

In kaum einer anderen Wirtschaftsbranche gibt es so vielfältige Spezifikationen und Normen wie Tourismus. Pauschaltourismus, Airlines, Hotellerie, Bahn und vor allem das Destinations-Marketing: fast jeder Zweig der Reiseindustrie lebt in weitgehend isolierten Systemwelten.

Nur wenige der dort etablierten Normen reifen zu global akzeptierten Standard. Der längst fällige Austausch von Daten und damit auch die Angleichung von Prozessen bleibt eine Domäne, die vor allem die großen Gatekeeper im E-Commerce verstehen: Google, Airbnb, Tripadvisor, booking.com und ein paar wenige mehr. Wir sollten das ändern.



Mehr dazu

Aber wie? Geschlossene Systeme und in Teilsegmenten etablierte Standards in den einzelnen Zweigen des Tourismus sind gesetzt und werden von starken Playern geschützt. Ein offener Datenaustausch stößt spätestens dann an Grenzen, wenn sensible Kundendaten ins Spiel kommen. Dennoch gibt es eine Reihe innovativer Projekte, die zugleich das Potenzial aber eben auch die Beschränktheit technischer Innovation aufzeigen, wenn denn in Silos gedacht wird.

Der globale Luftfahrtverband etwa ist mit seinen New Distribution Capabilities (NDC) ein echter Innovationstreiber. NDC bringt völlig neue Datenflüsse in den Airline-Vertrieb. Auch Reisemittler aber auch Tech-Giganten wie Amadeus und andere GDS setzen zunehmend auf NDC. Die Iata will nun auch Ancillary Services via NDC Buchbereich machen. Gemeint sind damit etwa auch Hotels oder Bahntickets. Ob die jeweiligen Leistungsträger hier mitspielen?



Mehr dazu

Die chinesische Trip Holding (ehemals Ctrip) investiert gerade 318 Mill US-Dollar um sich an Tripadvisor zu beteiligen und so Zugang zu exklusivem Content der führenden Reise-Community zu bekommen. Denn unique Content ist das Gold im Online-Vertrieb.

Und die Destinationen, bislang relativ isoliert von der digitalen Customer Journey des Online-Vertrieb, suchen neue Wege, sich aktiv an den Point of Sale zu bringen. Die Deutsche Zentrale für Tourismus setzt auf den offenen Austausch sauber strukturierter Daten, um eine bessere Sichtbarkeit ihres touristischen Contents in der digitalen Web zu erzielen. Andere setzen sogar darauf, die Buchbarkeit ihres Angebots zu fördern. Die Österreich-Werbung etwa verhandelt im Rahmen ihrer Zukunfts-Plattform Neta mit Airbnb und Booking.com (Fareharbor) über die Vermarktung von Touren und Aktivitäten. Visit England und Visit Britain bauen mit Tourism einen B2B-Marktplatz, um britische Angebote weltweit an die großen Reiseportale dieser Welt zu bringen. Die Hotellerie würde hier leicht gelangweilt von einem „Channel-Manager“ sprechen. Im DMO-Sektor jedoch ist so etwas eine klare Innovation.



Treffen der Travel-Tech-Szene: Die Bilder vom fvw Travel Technology Day 2019

1 / 30 Auf geht es zum diesjährigen Travel Technology Day 2019 in Dorint Hotel in Köln. (Rita Münck) 2 von 30 Teilen 2 / 30 Das fvw-Eventteam – Dagmar Bohn (l.) und Kim Soltau – ist top vorbereitet. (Rita Münck) 3 von 30 Teilen 3 / 30 Frühstückszeit! (Rita Münck) 4 von 30 Teilen 4 / 30 Schon um 9.30 Uhr am Start: Simon Milz von Typisch Touristik (l.) und Ömer Karaca von Schmetterling Reisen. (Rita Münck) 5 von 30 Teilen 5 / 30 Carsten Koehler, Ypsilon.net, und Frank Müller, CFM Media (v.l.) (Rita Münck) 6 von 30 Teilen 6 / 30 Partner des Travel Technology Days 2019: Wolfgang Wichert, Geschäftsführer von Eggheads und Henry Göttler, Geschäftsführer von Adtelligence (v.l.).. (Rita Münck) 7 von 30 Teilen 7 / 30 Die Moderatoren des Tages: Jochen Eversmeier und Rita Münck aus der fvw-Redaktion. (Martin Jürs) 8 von 30 Teilen 8 / 30 Stefan Ropers von Amadeus hielt die Keynote. Das Thema: Macher macht! Was der Reisebrachen für die Zukunft fehlt. (Rita Münck) 9 von 30 Teilen 9 / 30 Voller Saal: Gut 150 Teilnehmer zählte der Travel Technology Day 2019. (Rita Münck) 10 von 30 Teilen 10 / 30 Ein Schwerpunktthema war NDC. Stephan Bingemer, Professor für ABWL und Tourismus, ISM International School of Management, brachte Licht ins Dunkle. (Rita Münck) 11 von 30 Teilen 11 / 30 Peter Glade, Commercial Director von Sun Express, erzählte, warum die Ferienfluggesellschaft bei NDC ganz vorne mit dabei ist. (Rita Münck) 12 von 30 Teilen 12 / 30 Pausengespräche: Tom Fecke von Sabre und Jens Muskewitz von Traffics (v.l.). (Klaus Hildebrandt) 13 von 30 Teilen 13 / 30 Thomas Gmelch von Amazon Pay und Steffen Börner, FVW Medien (v.l.). (Klaus Hildebrandt) 14 von 30 Teilen 14 / 30 Steffi Schweden (OTDS) und Jasmin Schmidt (Traffics), v.l. (Klaus Hildebrandt) 15 von 30 Teilen 15 / 30 Alexander Sieland, Markus Hartwig (beide LMX), Haiko Gerdes (Traso), v.l. v.l (Klaus Hildebrandt) 16 von 30 Teilen 16 / 30 Marcel Brandt (A3M), Carsten Fischer (Interactive CMS), v.l. (Klaus Hildebrandt) 17 von 30 Teilen 17 / 30 Rita Münck (fvw), Salim Sahi (Traffics) (Klaus Hildebrandt) 18 von 30 Teilen 18 / 30 Marina Ackermann (Holidaycheck), Klaus Hildebrandt (fvw), Daniela Gerdes (Traso), v.l. (fvw) 19 von 30 Teilen 19 / 30 Zurück auf der Bühne: Jochen Eversmeier (fvw, 2.v.r.) diskutiert mit Stephan Bingemer (ISM), Dirk Guenther (Sabre), Steffen Faradi (Midoco, v.l.) und einem energisch auftretenden Hans-Joachim Klenz von Ypsilon.net (r.) zum Thema NDC. (Rita Münck) 20 von 30 Teilen 20 / 30 Jetzt in Sachen Blockchain unterwegs: Anton Werner, Mitgründer von Beach Inspector, mittlerweile verkauft an Holiday Check. (Rita Münck) 21 von 30 Teilen 21 / 30 Zwei aufmerksame Zuhörer: Ömer Karaca und Simon Milz (v.l.). (Rita Münck) 22 von 30 Teilen 22 / 30 Gerade noch im Saal, jetzt auf der Bühne: Simon Milz von Typisch Touristik (2.v.r.) neben Haiko Gerdes (Traso), Markus Hartwig (LMX) und Christian Feldmann (Tourone Systems) (v.l.) und Moderator Jochen Eversmeier (r.). (Rita Münck) 23 von 30 Teilen 23 / 30 Der Traffics-Chef Salim Sahi erzählt aus 25 Jahren in der Touristik. Seine IT-Schmiede feiert dieses Jahr 20-jähriges Bestehen. (Martin Jürs) 24 von 30 Teilen 24 / 30 Aufklärung zum String-Standard gaben Michael Freitag und Michael Becher (r.) von Bewotec. (Rita Münck) 25 von 30 Teilen 25 / 30 Solveig Mayer, Lobbyistin von Expedia, berichtete, wie ihr Unternehmen mit dem Thema Künstliche Intelligenz umgeht. (Rita Münck) 26 von 30 Teilen 26 / 30 Zeit für Gespräche: (v.l.): Katharina Günther (Tourone Systems), Kim Rüschenberg (Fachhochschule Südwestfalen), Astrid Biedinger (Hanse Merkur Reiseversicherung). (Rita Münck) 27 von 30 Teilen 27 / 30 Sebastina Schulte (Pressmind) und Marco Rothberg (Turn Friendly), v.l. (Rita Münck) 28 von 30 Teilen 28 / 30 Andreas Ochse von Aerticket, Stephan Bingemer von der ISM und Michael Peschke, Lufthansa Group, v.l. (Rita Münck) 29 von 30 Teilen 29 / 30 Je später der Abend, desto lustiger die Gäste: Uta Martens von Amadeus während der Travel Technology Night. (Rita Münck) 30 von 30 Teilen 30 / 30 Noch zwei mit guter Laune: Andreas Diederich von AIC (l.) und Marco Rothberg von Turn Friendly. Die beiden wollen künftig gemeinsam ihre Produkte in der Touristik vermarkten. (Rita Münck) 31 von 30 Teilen

Derartige Initiativen sprengen die Grenzen des jeweils etablierten Geschäfts. Und sie basieren gemeinhin auf dem exklusiven Austausch von Daten. Dafür werden sie neue Technologien benötigen. Doch es gibt halt viel zu viele Normen und Spezifikationen. Das Dilemma ist längst bekannt und seit einer Dekade amtlich bestätigt. Auf Basis jahrelanger Forschung auf europäischer Ebene kam das Europäische Komitee für Normierung (CEN) in Brüssel im Sommer 2009 zu diesem Fazit: „Tourismusbranche hat ein breites Spektrum an unterschiedlichen Standards und Datenmodellen geschaffen. Aus verschiedenen Gründen wird es schwierig wenn nicht sogar unmöglich sein, sie zu ersetzen. Diese Vielfalt ist auch in gewissem Umfang erforderlich. Die Vermittlung zwischen ihnen soll helfen, diese Unterschiede zu bewältigen."

Die EU-Behörde gab der Reisebranche und der Politik ein ganzes Bündel an Empfehlungen mit auf dem Weg. Etwa die weitere Etablierung semantischer Technologien und die Einrichtung einer Kontrollinstanz "zur Vermittlung zwischen bestehenden Standards", so das CEN.Geworden ist daraus relativ wenig. Zwar haben sich vielerorts im Tourismus semantische Technologien etabliert. Die umfassende Harmonisierung von Tourismus-Standards jedoch hat es nie ernsthaft gegeben.



Das ist auch wenig verwunderlich. Denn es gibt halt zu viele Normen im Tourismus,, die sich zum Standard erklären ohne auf bestehende Normen und Logiken Rücksicht zu nehmen. Sie entstammen häufig einzelnen Industrien (wie der Luftfahrt-Standard NDC) oder einzelnen Regionen (wie etwa das Open-Data-Projekt der DZT).



Mehr dazu

Mehr dazu fvw Travel Technology Day Amadeus-Chefinnovator blickt über den Tellerrand der Touristik

Und es gibt völlig unterschiedliche Arten und Zwecke der Normierung und damit auch völlig unterschiedliche Anlässe für Standardisierung. Unerlässlich sind Schnittstellen zwischen Computer-Systemen und die darauf aufbauenden Regeln. Welcher Server darf zuerst zugreifen? Wann genau wird eine Reservierung getätigt, aus einer Option eine feste Buchung, die Zahlung angestoßen? Spätestens hier hilft XML als weltweit etablierter Standard allein nicht weiter. Deshalb gibt es Regeln und Abfragelogiken etwa als XML-Schemes, wie sie etwa DRV mit seinem DRV-Datenstandard versucht hat zu etablieren.

DRV-Datenstandard, auch ein gutes Jahrzehnt nach seiner Premiere keinesfalls der einst angestrebte unangefochtene Industriestandard für Urlaubsreisen, bietet aber noch mehr. Die Global-Types sind eine schier unendlich Liste von Attributen, die quasi jedes erdenkliche Merkmal einer Urlaubsreise definieren, von Klassikern zu Verpflegung und Zimmerqualität über tausendfache Merkmale zu Service- und Zusatzleistungen. Immerhin: Zumindest ein Teil dieser vielfältigen Global-Types hat sich in den Buchungs- und Vertriebssystemen des Tourismus etabliert.

Aus Attributen werden dann Produktdaten. Diese Stammdaten unterscheiden sich von reinen Attributen auch dadurch, dass darin auch Preise und Verfügbarkeiten abgebildet sind, so es sich denn um buchbare Produkte handelt. Allerdings können über manche Stammdatenformate auch nicht buchbare Leistungen wie etwa POI-Daten und Tourenbeschreibungen gelistet werden, etwa wie es auch die Deutsche Zentrale für Tourismus in ihrem Open-Data-Projekt über das verbreitete aber nur bedingt Travel-spezifische Format Schema.org versucht zu etablieren.



Mehr dazu

Mehr dazu Travel Technology Travelport prüft Fusion seiner Reisebüro-Systeme

Das alles ist gut. Aber das wohl Wichtigste aus dem CEN-Projekt ist in Vergessenheit geraten: das Ziel, all diese Normen und Spezifikationen bestmöglich zu harmonisieren. Die Harmonisierung der IT-Landschaft auf Basis so genannter Ontologien (Regeln und Zusammenhänge) und Taxonomien (Hierachien) als neutrale Übersetzungsebene zwischen etablierten Systemwelten war dringend empfohlen.

Dabei ist all das keine Rocket Science. Ontologien sind zusammenhängende Ketten von Wissen. Sie sind auch die Basis von semantischen Datenbanken. Leider enden sie wie im wahren Leben dort, wo Zusammenhänge nicht verstanden werden oder bewusst anders definiert werden. Das ist beispielsweise beim NDC-Projekt der Iata der Fall, oder auch dort wo sensible Kundendaten ins Spiel kommen. Beispielsweise in den CRM- und Midoffice-Systemen von Leistungsträgern, Veranstaltern und Reisemittlern.



Mehr dazu

Mehr dazu fvw Travel Technology Day Endlich Anschluss für Spezialisten

Die vielen Segmente werden in den nächsten Jahren vielfältige Wege suchen, um sich besser zu vernetzten. Auf die Travel-Tech-Szene kommt enorm viel Arbeit zu. Schnittstellen und der gekonnten Aggregation von Daten sind so gefragt wie. Die Alternative dazu jedoch ist die Schaffung von Ontologien als Meta-Ebenen, die zwischen Systemwelten vermitteln.

Vielleicht gelingt es dann ja nicht nur Google und ein paar großen Online-Reisebüros, die Silos einzelner Industriezweige ein Stück mehr aufzubrechen. Denn der Erfolg der großen Portale basiert darauf, dass sie alle relevanten Daten aggregieren. Selbst Google bedient sich ganz offen der Hilfe von Traveltech-Spezialisten wie beispielsweise Peakwork und Giata, um seine neue Travel-Plattform möglichst vollständig mit Angeboten zu befüllen. Und die Local Guides von Google sind eine sehr starke Armee der Freiwilligen, die unique Destinations-Informationen exklusiv für Google bereitstellen.



Es wäre ein Jammer, wenn allein Google und ein paar OTA aus Amerika und China von diesem zwar aufwändigen aber relativ simplen Erfolgsrezept profitieren. Es wird Zeit, dass die Reiseindustrie es zulässt, dass ein paar mehr kostbare Datensilos den kontrollierten Zugang in die digitale Welt bekommen. Harmonisierung ist ein Lösungsansatz