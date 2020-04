Präsident Norbert Fiebig fordert von der Bundesregierung, sich dem Handeln der EU-Partner zu orientieren.

Die Bundesrepublik soll sich nach Auffassung der Reisebranche nun jenen zwölf EU-Staaten anschließen, die bereits nationale Gutschein-Regelungen beschlossen haben. Es gehe darum, die mittelständische Struktur der deutschen Reisewirtschaft zu retten.

Mehr dazu

Mehr dazu Stornierungen von Veranstaltern (9) EU erteilt Absage für Reisegutscheine

Mehr dazu

Auch nachdemseine Gutschein-Regelung vor einigen Wochen beschlossen hatte, war es bereits zum Streit mit EU-Kommissar Didier Reynders gekommen. Dieser wurde von der belgischen Regierung jedoch hinter vorgehaltener Hand als inkompetent erklärt, und die belgische Regierung hatte betont, es sei wichtiger, in einer Ausnahmesituation wie der Corona-Krise der heimischen Wirtschaft zu helfen, als formellen EU-Richtlinien nachzukommen.Nun hat Reynders wie berichtet auch die diskutierte deutsche Gutschein-Lösung als nicht EU-gerecht bezeichnet. Nachdem der einstige belgische Außenminister über Wochen gar nicht auf die Anfrage der deutschen Bundesregierung reagierte, hat er sich in einem Interview mit einer Zeitung ablehnend geäußert. Inzwischen haben jedoch bereits zwölf EU-Staaten – darunterund– auf nationalem Wege die Gutschein-Regelung beschlossen. Heute erst kamhinzu. Deutschland hatte gezögert, weil es zunächst auf eine Antwort der EU warten wollte.Der Deutsche Reiseverband (DRV) spricht nun von einer "Niederlage für die Bundesregierung und einem schweren Schlag für die Reisewirtschaft". In den Wochen des Wartens auf eine Reaktion von Reynders – worauf die anderen Staaten von vornherein verzichtet haben – sei für die Reisebüros und Reiseveranstalter wertvolle Zeit verloren gegangen. Dies habe sich bereits negativ auf die Liquidität der Anbieter ausgewirkt.Der DRV fordert die Bundesregierung daher auf, sich jetzt umgehend an den anderen EU-Partnern zu orientieren und ebenfalls eine nationale Regelung zu beschließen. Damit verstoße Deutschland – entgegen der Äußerungen von Reynders – nicht einmal gegen geltendes EU-Recht. Bundesjustizministerin Lambrecht und Bundeswirtschaftsminister Altmaier müssten entschlossen handeln und der Reisebranche Unterstützung gewähren.Auch Stimmen aus der Politik schließen sich den Forderungen des DRV an. "Das war ein Scheitern mit Ansage", sagt etwa Marcel Klinge, tourismuspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. "Dadurch, dass die Bundesregierung alles auf die Karte Brüssel gesetzt hat, wurde viel Zeit verspielt." Nun müsse die Bundesregierung auf nationalem Wege schnell und sicher der Reisewirtschaft und ihre Kunden helfen.Zudem erneuert der DRV seine Forderung von Mitte März, dass die Bundesregierung Reisebüros die ausgefallenen Provisionen und Reiseveranstaltern die Stornierungskosten erstattet. "Wir haben mit dem Zuwarten von Bundesregierung und EU-Kommission viel Zeit verloren", sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig. "Jetzt erwarten wir entschlossene Schritte." Die Reisewirtschaft habe als erste Branche bereits Mitte Februar die Folgen von Covid-19 zu spüren bekommen und werde mit die längste Erholungsphase vor sich haben.Daher müssten Reiseveranstalter und Reisebüros jetzt vor drohender Insolvenz geschützt werden. Sonst gehöre die klein- und mittelständische Struktur des deutschen Reisemarktes schon bald der Vergangenheit an: "Das geht nur durch unbürokratisch zu beantragende, direkte und nicht rückzahlbare Zuschüsse an Reisebüros und Reiseveranstalter, die sich an der Höhe der durch die Pandemie bedingten Rückerstattungen orientieren."