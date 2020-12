Die Aida Perla – hier im Hamburger Hafen – hat ihre aktuelle Kreuzfahrt beendet.

Nach den erheblichen IT-Problemen bei der Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises und der Absage von Silvester-Kreuzfahrten rund um die Kanaren hat die Rostocker Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.

"Unsere IT-Spezialisten und die von Aida schauen, was passiert ist", teilte der Sprecher der Rostocker Staatsanwaltschaft, Harald Nowack, der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Den Ermittlungen sei eine Anfrage von Aida Cruises an das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern vorangegangen.Über aktuelle Erkenntnisse über die mögliche Ursache der IT-Störung könne noch nichts gesagt werden, sagte Nowack. In Medien war zuvor über einen möglichen Hackerangriff spekuliert worden.Ein Sprecher von Aida Cruises berichtete, dass die IT-Probleme weiter bestehen. Das Unternehmen sei per Telefon oder E-Mail nicht zu erreichen. Die begonnenen Reisen der Schiffe Aida Perla und Aida Mar seien regulär beendet worden, die neuen Reisen wurden jedoch nicht angetreten. Begonnen hatten laut Sprecher die IT-Störungen auf der Aida Mar, Vorgänge an Bord, die normalerweise mit einer Chipkarte erfolgen, mussten per Hand geschehen.Von IT-Problemen ist derzeit offenbar auch Aidas Schwesterreederei Costa betroffen. Das Kreuzfahrt-Portal „Cruisetricks“ berichtet unter Berufung auf Costa, dass es bei Costa Crociere derzeit IT-technische Probleme gebe, die teilweise die Funktionalität einiger der Systeme beeinträchtigten. Costa hat aufgrund der Pandemie derzeit keine Schiffe im Passagierbetrieb, plant aber, mit der Costa Smeralda am 7. Januar die Fahrten wieder aufzunehmen.