Schiff statt Theater: Angesichts steigender Corona-Zahlen wechseln einige Künstler des Hamburger Schmidt-Theaters auf Kreuzfahrtschiffe.

"Sperrstunde, Alkoholverbot: All den schönen Dingen, die uns an Land erwarten, kann man auf einem Schiff wunderbar entkommen", sagte Schmidt-Chef Corny Littmann der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Passagiere, die an einer Kreuzfahrt teilnehmen, müssen einen negativen Corona-Test vorlegen. Zuerst hatte die "Bild" berichtet.Während der Ostsee-Tour ab Kiel etwa wollen die Künstler vom 5. November an vier Wochen lang auf dem Kreuzfahrtschiff Mein Schiff 1 auftreten. Dort dürfen sie vor 350 Zuschauern spielen, im Schmidts Tivoli, dem größten Schmidts-Theater, nur vor 250 Gästen. "Sollte es die Entwicklung erlauben, könnten wir uns auch ein größeres Engagement vorstellen", sagte Littmann, der auf dem Schiff Ende November auch seinen 68. Geburtstag feiern will.