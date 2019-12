Carnival Cruise Line

Gäste müssen noch zweieinhalb Monate länger warten, bis sie auf der Mardi Gras entspannen können: Die Premierenfahrt verschiebt sich von Ende August auf Mitte November.

Das neue Schiff von Carnival Cruise Line sollte eigentlich am 31. August 2020 zum ersten Mal auf europäischen Gewässern in See stechen. Nun gibt die Reederei bekannt, dass die Mardi Gras infolge von Bauverzögerungen erst Monate später ablegen kann.