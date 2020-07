Die Kreuzfahrt-Reederei Aida Cruises hält trotz der festgestellten zehn mit dem Sars-CoV-2-Virus infizierten Crew-Mitglieder an den geplanten Kurz-Kreuzfahrten fest.

Die betroffenen Mitarbeiter befänden sich in strenger Einzelisolation an Bord eines der beiden Schiffe, die derzeit im Rostocker Seehafen liegen, sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze in Rostock.Die jetzigen Testergebnisse zeigten, dass die Präventionsmaßnahmen gegriffen hätten. Alle weiteren Besatzungsmitglieder befänden sich ebenfalls in Isolation und würden erneut auf Covid-19 getestet. Die Aida Mar und die Aida Blu stünden nicht unter Quarantäne, allerdings seien alle Landgänge gestrichen.Am 5. August soll in Hamburg die Aidaperla zur Kurz-Kreuzfahrt ohne Landgang ablegen, am 12. August in Rostock die Aida Mar und am 16. August in Kiel die Aida Blu. Am vergangenen Mittwoch waren 750 Besatzungsmitglieder aus Asien auf dem Flughafen Rostock-Laage angekommen.