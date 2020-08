Nach dem Ausbruch des Coronavirus unter der Besatzung der "Roald Amundsen" in Norwegen sind 29 weitere Crew-Mitglieder positiv auf das Virus getestet worden. Damit steigt die Zahl der nachgewiesenen Infektionen von vier auf 33.

Mehr dazu

Mehr dazu Bis September Hurtigruten startet mit fast der ganzen Flotte

Mehr dazu

Die Corona-Tests von 120 weiteren der insgesamt 158 Besatzungsmitglieder der Roald Amundsen seien negativ ausgefallen, fünf andere müssten nochmals getestet werden, teilte die Reederei mit. Das Expeditionsschiff liege weiter im nordnorwegischen Tromsø vor Anker und werde isoliert, Passagiere befänden sich keine an Bord.Planmäßig hatte die Roald Amundsen am Freitagnachmittag in Richtung Spitzbergen in See stechen sollen - die Reise wurde jedoch abgesagt, nachdem am Freitag die ersten Infektionen bei Besatzungsmitgliedern des Schiffes bekanntgeworden waren. Diese vier Personen kamen in ein Universitätskrankenhaus. Die 154 an Bord verbliebenen Crew-Mitglieder, darunter auch die 29 neuen positiven Fälle, wiesen keine Krankheitsanzeichen oder Symptome für eine Covid-19-Erkrankung auf, erklärte Hurtigruten.Alle Passagiere, die auf den beiden am 17. und 24. Juli begonnenen Touren unterwegs gewesen seien, seien über die Lage informiert worden. All diese Passagiere müssten für zehn Tage in Quarantäne. Norwegischen Medienberichten zufolge handelt es sich insgesamt um rund 380 Passagiere.