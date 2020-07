Aus dem Hafen von Miami – hier die MSC Armonia – bleiben Kreuzfahrten nach länger verbannt.

Angesichts der erneuten Infektionszunahmen in den Vereinigten Staaten bleiben Kreuzfahrten von US-Häfen aus noch länger tabu.

Die Gesundheitsbehörde CDC verlängerte ihre "No Sail Order" am Donnerstag bis Ende September. Als Grund gibt die Behörde die beispiellose Art der Covid-19-Pandemie und das hohe Risiko von Virusausbrüchen auf Kreuzfahrten an. Die Branche war durch massenhafte Infektionen an Bord einiger Schiffe schon früh negativ in die Schlagzeilen geraten. Der Verband Clia, in dem alle großen Anbieter vertreten sind, hatte im Juni angekündigt, dass die Branche ihre pandemiebedingte Auszeit freiwillig bis Mitte September verlängert.