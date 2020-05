Nach positiven Corona-Tests bei den 2900 Besatzungsmitgliedern des TUI-Kreuzfahrtschiffs Mein Schiff 3 in Cuxhaven werden die negativ getesteten Crew-Mitglieder doch noch nicht auf ein Schwesterschiff gebracht. Gäste sind nicht an Bord.

Ursprünglich war geplant, dass die Mein Schiff 6 am Dienstag ebenfalls in Cuxhaven anlegt. Weil dieses Schiff derzeit aber nur mit rund 250 Besatzungsmitgliedern besetzt sei, könne die Versorgung der Kollegen nicht gewährleistet werden, teilte TUI Cruises mit. Die Mein Schiff 6 bleibe aber in der Nähe, während TUI mit den Behörden die nächsten Schritte berate.Entscheidend dabei sei auch, wie die noch ausstehenden Corona-Tests ausfielen. Bisher liegen die Ergebnisse von etwa zwei Drittel der rund 2900 Tests vor. Acht Crew-Mitglieder haben sich demnach mit dem Coronavirus angesteckt – davon haben sieben leichte oder keine Symptome, eines liegt auf der Isolierstation einer Klinik in Cuxhaven. Die restlichen Testergebnisse wurden am Dienstag erwartet.Die Besatzung aller TUI-Cruises-Schiffe ist seit mehr als vier Wochen in Isolation: Der letzte Kontakt der "Mein Schiff"-Flotte zur Außenwelt war nach Unternehmensangaben am 23. März – an dem Tag seien die letzten Gäste von Bord gegangen. Die gut 2900 Besatzungsmitglieder auf der Mein Schiff 3 waren von anderen Schiffen der TUI-Cruises-Flotte geholt worden und sollen von Deutschland aus in ihre Heimatländer geflogen werden.