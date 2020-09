Die Aida Nova – hier bei einer Betankung in Barcelona – war eines der ersten Kreuzfahrtschiffe, die mit LNG fahren.

Zehn Jahre bis zum klimaneutralen Kreuzfahrtschiff – das ist die Vision des Naturschutzbundes Nabu. Die Anbieter der Kreuzfahrten seien noch nicht weit genug, um auf diesem Weg mitzugehen.

Die großen Reedereien in der Kreuzschifffahrt sind nach Einschätzung des Naturschutzbundes Nabu noch weit entfernt von einem klimafreundlichen Betrieb ihrer Schiffe. "Manche Reedereien erkennen die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht an, andere ziehen daraus keine Konsequenzen", sagte Daniel Rieger vom Bundesverband des Nabu. Lediglich einzelne Unternehmen wie der französische Luxusanbieter Ponant und die Rostocker Reederei Aida Cruises hätten mit der Entwicklung alternativer Antriebe begonnen oder sie teilweise in Pilotprojekten zum Einsatz gebracht.Der Nabu hat einen Fahrplan entwickelt, wie die gesamte Kreuzschifffahrt bis 2050 emissionsfrei werden kann. Dazu müsste in zehn Jahren das erste emissionsfreie Schiff verfügbar sein und dann ausschließlich bestellt werden. Der Antrieb ist die Schlüsselfrage, wenn die Schiffe klimaneutral betrieben werden sollen. Gegenwärtig werden wegen der tiefen Branchenkrise praktisch keine neuen Kreuzfahrtschiffe in Auftrag gegeben, doch vor der Corona-Krise setzten die Reedereien auf verflüssigtes Erdgas (LNG).Andererseits sind für die Reedereien unter den aktuellen Rahmenbedingungen keine technisch und wirtschaftlich umsetzbaren Alternativen gegeben. "Aber diese Rahmenbedingungen ändern sich gerade, weil die Schifffahrt künftig in den europäischen Emissionshandel einbezogen wird und eine Landstrompflicht in Sicht ist", sagte Nabu-Experte Rieger. Laut Clia können Kreuzfahrtschiffe erst in 14 Häfen weltweit mit Landstrom betrieben werden. Die Hälfte der Neubauten werde jedoch mit Landstromsystemen ausgestattet sein.Der Nabu-Umfrage bei 18 Reedereien auf dem europäischen Markt zufolge haben sich die meisten zwar zu den Zielen des Pariser Klimaschutz-Abkommens bekannt, aber die Hälfte habe daraus keine nachvollziehbare Strategie entwickelt, heißt es in der Mitteilung. Die deutschen Anbieter TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises landeten bei der Bewertung durch den Nabu im oberen Drittel. Am unteren Ende finden sich Viking Ocean Cruises, Norwegian Cruise Lines und Phönix Reisen.