Die Reedereien Oceania und NCL laden Expis zu einem Talk-Event ein: Neben Informationen zur Kreuzfahrt und einem leckeren Frühstück erhalten die Teilnehmer ein Gratis-Ticket, um hinterher die Messe „Oohh!“ zu besuchen, zu der auch Hamburg Reisen gehört.

Warum wächst das Geschäft mit internationalen Kreuzfahrten und wie verkaufe ich sie am besten? Was ist Luxus mit Blick auf den Kreuzfahrt-Tourismus heute? Solche und andere Fragen beantworten Experten am 7. Februar 2020 in einer einstündigen Talk-Runde auf dem Hamburger Messegelände. Mit dabei sind die Vertriebsexperten von Oceania Cruises und Norwegian Cruise Line (NCL) Maik Schlüter und Tilo Zimmermann und außerdem Frank Riecke vom Kreuzfahrt-Spezialisten „Kreuzfahrtberater“ aus Hamburg. Moderiert wird die Talk-Runde stellvertretenden fvw-Chefredakteur Georg Kern.Inkludiert im Event ist ein Business Breakfast mit Tee, Kaffee, Säften Brötchen und Croissants. Nach der Talk-Runde haben alle Besucher die Möglichkeit, kostenlos die Erlebnis-Messe Oohh! zu besuchen. Teil dieses Events sind auch die bekannten Reisemessen Hamburg Reisen, die Kreuzfahrtwelt Hamburg und die Caravaning Hamburg. Zu all diesen Bereichen und weiteren erhalten die Teilnehmer mit dem Ticket Zutritt.

