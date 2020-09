Der Cruise Liner Mein Schiff 6 wird seine Reise wie geplant fortsetzen können. Die vermeintliche Corona-Fälle bei zwölf Crew-Mitgliedern an Bord haben sich nun als Fehldiagnose des zuständigen Labors herausgestellt.

Die Seeleute waren erneut getestet worden, und zwar sowohl von der Reederei TUI Cruises als auch zwei Mal von den griechischen Behörden. Die Ergebnisse waren dabei stets negativ, teilt TUI Cruises mit. Auch die Ergebnisse der abschließenden dritten Testreihe der griechischen Behörden stellten sich schließlich als negativ heraus, wie das griechische Staatsfernsehen berichtet.Am Montag war bekannt geworden, dass bei planmäßigen Tests unter 150 der insgesamt 666 Crew-Mitglieder zwölf Seeleute ein positives Ergebnis aufgewiesen hatten. Die Tests waren im Auftrag von TUI Cruises von einem griechischen Labor auf Kreta durchgeführt worden. Der Kapitän brach darauf hin die Reise ab, die Betreffenden wurden isoliert und das Schiff fuhr direkt zum Hafen von Piräus. An Bord sind 922 Urlauber.Ein Rätsel bleibt nach Ansicht von Experten, wie ein so hoher Anteil der Tests zunächst positiv und danach negativ ausfallen konnte. Dass es bei hohen Testzahlen vereinzelt so genannte "falsch positive" Tests gibt, ist bekannt. Allerdings wäre eine Quote von acht Prozent falscher Ergebnisse extrem hoch.Die gesamte Besatzung sei in den letzten 14 Tagen nicht auffällig geworden, so die Reederei. Keines der 12 Crew-Mitglieder habe Symptome. Als reine Vorsichtsmaßnahme und entsprechend der strengen Prozesse zur Wiederaufnahme des Kreuzfahrtbetriebs, die mit den Behörden in Griechenland abgestimmt wurden, seien die betreffenden 12 Besatzungsmitglieder sowie 24 Besatzungsmitglieder der Kontaktgruppe 1 am Montag umgehend an Bord isoliert worden.