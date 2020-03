Auf einem vor der Küste Kaliforniens gestoppten Kreuzfahrtschiff sind bislang mindestens 21 Menschen mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nun sollen alle Passagiere an Bord getestet werden.

US-Vizepräsident Mike Pence sagte in Washington, 46 Menschen an Bord der Grand Princess seien getestet worden. Bei 21 von ihnen sei der Test positiv ausgefallen – bei 19 Crew-Mitgliedern und zwei Passagieren. Das Schiff der Carnival-Tochter Princess Cruises soll nun im Hafen von Oakland anlegen. Das teilte der Kapitän der Grand Princess laut US-Medienberichten am Samstagabend den rund 3500 Menschen an Bord mit.Stadtrat Larry Reid aus Oakland bestätigte dem "San Francisco Chronicle" die Angaben. Das Schiff werde am Montag in einem derzeit nicht genutzten Abschnitt des dortigen Hafens erwartet, hieß es. Die Ausschiffung soll mehrere Tage dauern. Passagiere, die ärztliche Hilfe benötigten, würden in Krankenhäuser gebracht, die anderen müssten in Quarantäne. Die Besatzung solle bis auf Weiteres auf dem Schiff bleiben.Die Behörden hatten das Schiff nach dem Coronavirus-Tod eines früheren Passagiers rund 100 Kilometer vor der Küste Kaliforniens gestoppt. Vier ehemalige Passagiere seien nach einer vorherigen Reise mit dem Schiff positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden, hieß es.Mit einer aufwendigen Aktion hatte US-Soldaten zuvor Coronavirus-Testkits auf das Kreuzfahrtschiff gebracht: Mitglieder der Nationalgarde seilten sich Medienberichten zufolge von einem Hubschrauber ab, um das Material an Bord zu bringen. Später wurden die Proben in ein Labor geflogen. Insgesamt sollen sich rund 2400 Passagiere und 1100 Crew-Mitglieder an Bord befinden.