Die MSC Grandiosa war das erste Schiff mit einer Testpflicht für Gäste.

Der Kreuzfahrt-Verband Clia hat eine Covid-19-Testpflicht für alle Gäste und Crewmitglieder an Bord der Schiffe beschlossen. Die Regelung gilt für alle Mitglieder, aber nicht für alle Schiffe.

"Nur mit einem negativen Testergebnis wird der Zugang zum Schiff gewährt", teilte die Cruise Lines International Association (Clia), der größte Kreuzfahrt-Verband mit. An diese globale Testpflicht sollen sich alle Clia-Mitgliedsreedereien per sofort halten. Den Angaben zufolge repräsentieren sie 95 Prozent der Kreuzfahrt-Kapazitäten weltweit.Die Branche sei damit "der erste und bislang einzige Sektor innerhalb der Tourismusbranche, der konsequent verpflichtende Tests auf das Coronavirus für alle Reisenden und Angestellten einführt". Die Pflicht gelte für Schiffe ab 250 Passagieren. Wann und wie Mitarbeiter und Gäste auf das neuartige Coronavirus getestet werden, dürften die Reedereien selbst entscheiden.Die Testpflicht sei ein wichtiger Baustein, um den Kreuzfahrt-Betrieb wieder sicher hochfahren zu können, sagt Clia-Deutschland-Direktor Helge Grammerstorf. Clia-Angaben zufolge hängen in Deutschland 48.000 Arbeitsplätze an der Kreuzfahrt-Branche. Die Wertschöpfung habe 6,6 Mrd. Euro betragen.In Europa haben die Reedereien wie MSC, TUI Cruises und MSC bereits Gäste-Tests auf ihren neuen Fahrten eingeführt, teilweise direkt beim Einchecken. Die Crew wird ohnehin mehrfach vor dem Besteigen des Schiffes sowie an Bord in regelmäßgen Abständen gestestet. Auch Aida wird diese Maßnahme durchführen, wenn es am 17. Oktober wieder losgeht. Dabei greifen die Reedereien auf unterschiedliche Prozesse zurück. Während die deutschen Anbieter mit den Helios-Kliniken kooperieren, organisiert besipielsweise MSC die Maßnahme selbst.