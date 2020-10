Interner Aufstieg im Marburger Traditionshotel Vila Vita Rosenpark: Marcus Förtsch.

Der gelernte Hotelfachmann Marcus Förtsch kennt das Marburger Traditionshotel Vila Vita Rosenpark sehr gut: Seit 2012 ist er in verschiedenen Führungspositionen im Hause tätig – nun übernimmt er dort die Leitung.

Insbesondere nach der aufwendigen Renovierung im Jahr 2017 hat Marcus Förtsch maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Hotelgäste wie gewohnt auf die Qualität des Rosenparks verlassen konnten.Hoteldirektor Marcel Bruognolo hat den Rosenpark auf eigenen Wunsch verlassen, um sich anderen Aufgaben zu widmen. "Wir danken ihm für seine langjährigen Verdienste für Vila Vita und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen Weg alles Gute", sagt Stephan Bretz als Vertreter der Eigentümerfamilien Pohl.Zuvor hat Förtsch umfangreiche internationale Erfahrungen in der gehobenen Hotellerie gesammelt. Dazu gehören Stationen in der Kempinski-Gruppe in München, Frankfurt und Tansania sowie im Crown Plaza in Bukarest und im Rixos President Astana in Kasachstan.