In der Corona-Krise können besonders belastete Unternehmen seit dem heutigen Tage einen neuen Eigenkapitalzuschuss beantragen.

"Die Corona-Lage ist weiter ernst. Daher brauchen unsere Unternehmerinnen und Unternehmer auch weiterhin unsere Unterstützung", teilte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums in Berlin mit.Firmen könnten den neuen Zuschuss mit ihrem Erstantrag auf die Überbrückungshilfe III beantragen. Anspruchsberechtigt seien Firmen mit einem Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in mindestens drei Monaten im Zeitraum von November 2020 bis Juni 2021. Unternehmen, die bereits einen Erstantrag auf Überbrückungshilfe III gestellt hätten, könnten den neuen Eigenkapitalzuschuss mit einem Änderungsantrag von Ende April an beantragen.Der Zuschuss richtet sich nach dem Betrag, den ein Betrieb bei der Überbrückungshilfe III für Fixkosten erstattet bekommt – das sind etwa Mieten und Pachten, Zinsaufwendungen für Kredite, Ausgaben für Strom und Versicherungen. Der Zuschuss beträgt bis zu 40 Prozent des Betrags, den ein Unternehmen für die förderfähigen Fixkosten erhält.Die Bundesregierung hatte in der Krise umfassende Hilfsprogramme beschlossen. Besonders belastete Branchen wie das Gastgewerbe oder der Einzelhandel forderten aber immer wieder Nachbesserungen.Vor kurzem hatte sich Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) dafür ausgesprochen, die Überbrückungshilfe III als zentrales Kriseninstrument des Bundes zum Jahresende zu verlängern. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte Bereitschaft dazu signalisiert. Zur Verlängerung laufen derzeit Verhandlungen zwischen Wirtschafts- und Finanzministerium. Unklar ist, was eine Verlängerung kostet.