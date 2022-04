Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops werden im Luxushotel Grecotel Imperial wohnen.

Griechenland ist eines der Trendziele des Sommers. Vom 8. bis 12. Mai können Reisebüros und Veranstalter sich beim 50. fvw|TravelTalk Workshop, der auf Korfu stattfindet, über die zweitgrößte der Ionischen Inseln und über die touristische Entwicklung in Griechenland informieren.

Kongresstag und Speed-Dating mit Hotels

1 / 29 Drei Tage wohnte die Workshop-Gruppe im Grand Hotel Palace in Thessaloniki. (Christian Wyrwa) 1 von 29 Teilen 2 / 29 Geschichte greifbar: Das Museum in Vergina führt ganz weit zurück in die Geschichte Griechenlands und liegt etwa eine Stunde von Thessaloniki entfernt. (Christian Wyrwa) 2 von 29 Teilen 3 / 29 Pause in einer kleinen Taverne in Vergina: Gerlinde Hofmann, Viktoria Gappel und Evgenia Ross (von links). (Christian Wyrwa) 3 von 29 Teilen 4 / 29 Beim Stadtrundgang durch Thessaloniki wurden die Teilnehmer von Musikern mit einem Ständchen überrascht. Teilnehmerin Susanne Kind hielt die wichtigsten Stationen in ihrem Skizzenbuch fest. (Christian Wyrwa) 4 von 29 Teilen 5 / 29 Genossen die Aussicht über Thessaloniki: Claudia Dorn-Stein, Leonie Braun und Lars Peters (von links). (Christian Wyrwa) 5 von 29 Teilen 6 / 29 Historie mitten in der Stadt bietet Thessaloniki. (Christian Wyrwa) 6 von 29 Teilen 7 / 29 Ein Herz für Thessaloniki zeigte die Gruppe des fvw Workshops. (Christian Wyrwa) 7 von 29 Teilen 8 / 29 In Thessaloniki, der Stadt am Meer, gab es ein traditionelles Fischessen in einem Restaurant an der Promenade. (Christian Wyrwa) 8 von 29 Teilen 9 / 29 Kongresstag unter strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln: fvw-Chefredakteur Klaus Hildebrandt (links) im Gespräch mit Roland Jaggi (CCO Aegean Airlines) (Christian Wyrwa) 9 von 29 Teilen 10 / 29 Premiere: Erstmals wurde der Kongresstag eines fvw Workshops live auf fvw.de gestreamt. Wegen Corona-Restriktionen durften nur 50 Personen live vor Ort am Event teilnehmen. (Christian Wyrwa) 10 von 29 Teilen 11 / 29 Dimitris Faragakis, Generalsekretär des griechischen Fremdenverkehrsamts GNTO, im Interview mit Klaus Hildebrandt. (Christian Wyrwa) 11 von 29 Teilen 12 / 29 Die mitgereisten Reisebüro-Mitarbeiter stellten Fragen an die Hellas-Experten und auch über den Live-Chat beteiligten sich zahlreiche Zuschauer. (Christian Wyrwa) 12 von 29 Teilen 13 / 29 Als Veranstaltervertreter waren Halina Strzyzewska (FTI, links) und Christiane Pilz (Attika Reisen) nach Thessaloniki gereist. (Christian Wyrwa) 13 von 29 Teilen 14 / 29 Aus Deutschland schalteten sich Mario Krug (LMX) und George Dimas (TUI) dazu. (Christian Wyrwa) 14 von 29 Teilen 15 / 29 Auch einige Reisebüro-Mitarbeiter schilderten ihre Eindrücke und Erfahrungen. (Christian Wyrwa) 15 von 29 Teilen 16 / 29 Noch eine Premiere: Das Speeddating mit den griechischen Hoteliers fand unter freiem Himmel im Innenhof des Grand Hotel Palace statt. (Christian Wyrwa) 16 von 29 Teilen 17 / 29 Konnten viel vom Kongresstag mitnehmen: Sebastian Stumpf, Claudia Dorn-Stein, Vicky Stroumpou (GNTO), Joachim Horn, Simone Veres und Gerlinde Hofmann (von links). (Christian Wyrwa) 17 von 29 Teilen 18 / 29 Das Gala-Dinner zum Abschluss des Kongresstages fand im Hotel Macedonia Palace statt. (Christian Wyrwa) 18 von 29 Teilen 19 / 29 Ein großes Willkommen gab es von Voula Patoulidou (Präsidentin der Tourismusorganisation Thessaloniki) und Grigoris Tassios (Präsident des Hotelverbandes Chalkidiki). (Christian Wyrwa) 19 von 29 Teilen 20 / 29 Zweite Station der Reise war die Halbinsel Chalkidiki, die die Gruppe mit tollen Stränden und Sommerwetter begrüßte. (Christian Wyrwa) 20 von 29 Teilen 21 / 29 Auf dem Plan stand unter anderem die Besichtigung des Hotels Kassandra Palace, das mit einer Hängematten-Lounge beeindruckte. (Christian Wyrwa) 21 von 29 Teilen 22 / 29 Eindruck hinterließ ein Besuch des Künstlerdorfs Atitos, das im Laufe der Jahre von verschiedenen Künstlern verschönert wurde. (Christian Wyrwa) 22 von 29 Teilen 23 / 29 Auch in Atitos galt: Sicherheit geht vor, Abstand halten. (Christian Wyrwa) 23 von 29 Teilen 24 / 29 In Chalkidiki galt die Maskenpflicht nicht nur in Räumlichkeiten, auch draußen musste der Mund- und Nasenschutz getragen werden. (Christian Wyrwa) 24 von 29 Teilen 25 / 29 Beim Mittagessen in einer Taverne am Meer in Ouranoupoli gab es Spezialitäten nach alten Rezepten der Mönche, die auf dem dritten Finger der Halbinsel leben. (Christian Wyrwa) 25 von 29 Teilen 26 / 29 In Chalkidiki übernachteten die Teilnehmer im Luxushotel Eagles Palace. (Christian Wyrwa) 26 von 29 Teilen 27 / 29 Im Eagles Palace wurde ein Zwei-Sterne-Michelin-Menü serviert. (Christian Wyrwa) 27 von 29 Teilen 28 / 29 Mehr Geschichte geht nicht: Eine beeindruckende Tour führte die Gruppe durch den Geburtsort des Philosophen Aristoteles, heute ist das ehemalige Dorf eine beliebte Ausgrabungsstätte. (Christian Wyrwa) 28 von 29 Teilen 29 / 29 Glücklich, wieder reisen zu können: Für viele war es die erste Reise in Corona-Zeiten. Fazit: Reisen in Corona-Zeiten ist möglich! (Christian Wyrwa) 29 von 29 Teilen

Griechenland war in den beiden vergangenen Jahren auf dem deutschen Markt vergleichsweise stark gefragt und steht vor einer erfolgreichen Sommersaison, die in diesem Jahr zu Ostern startet. Auf dem fvw|TravelTalk Workshop können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reisebüros und Veranstaltern über das Land und die Insel Korfu informieren, die südöstlich des italienischen "Stiefelabsatzes" liegt.Auf einem hochrangig besetzten Kongresstag am 11. Mai imwerden Experten deutscher Veranstalter sowie Touristiker aus Griechenland über die Perspektiven diskutieren. Bei einem Speed-Dating lassen sich Kontakte zu Hotels und Leistungsträgern von Korfu und aus Griechenland knüpfen.Die Teilnehmer werden in Einzelzimmern imuntergebracht. Das Luxushotel auf der Halbinsel Kommeno wurde gerade in allen Bereichen erneuert und aufgewertet. Flugsponsoren sindmit Flügen ab Düsseldorf undmit Flügen ab Frankfurt nonstop nach Korfu. Das Event wird von der Region der Ionischen Inseln und der Hellenic Chamber of Hotels (HCH) sowie dem Hotelverband Korfu, dem Verband der Reisebüros von Korfu und der Union der Reiseführer unterstützt.Anmeldeschluss ist der 19. April. Die ersten Zusagen werden aber schon vom 13. April an versendet, da wegen der Osterfeiertage die Vorlaufzeit geringer ist. Die Teilnahme kostet 240 Euro (inklusive MwSt). Darin sind die Flüge, das Hotel, das Ausflugsprogramm und fast alle Mahlzeiten enthalten. Die Anmeldung finden Sie unter diesem Link Das Event auf Korfu ist bereits der 50. Workshop von fvw|TravelTalk. 2003 fand die erste Veranstaltung auf Mallorca statt – damals wurde heftig um eine Ökosteuer gerungen. Seitdem gab es Workshops in vielen Destinationen, jüngst Ende März in Katar. Allein zwölf Workshops fanden in Spanien statt, sieben in der Türkei. Das Event auf Korfu wird der zehnte Workshop in Griechenland.Zum Jubiläum gibt es deshalb eine Besonderheit: Wir halten zwei Plätze für Teilnehmerinnen oder Teilnehmer des allerersten Workshops vom Januar 2003 auf Mallorca frei. Bedingung ist allerdings, dass sie noch aktiv im Reiseverkauf tätig sind. Einen Eindruck von den fvw|TravelTalk Workshops vermitteln das Video vom jüngsten Event in Katar und die Bilder vom Workshop Thessaloniki und Chalkidiki.