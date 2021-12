Blick auf die Skyline von Doha: Das Land rüstet sich für mehr Touristen und die Fußball-WM.

Das Emirat entwickelt sich rasant touristisch weiter und wird 2022 durch die Fußball-Weltmeisterschaft eine hohe Präsenz haben. Vom 15. bis 20. Februar können deutsche Touristiker das Land erkunden.

Fußball-WM startet in einem Jahr Katar zeigt sich bereit für den großen Kick

Neues Abkommen EU-Staaten und Katar wollen mehr Flüge ermöglichen

Der fvw|TravelTalk Workshop wird zusammen mit Qatar Tourism und Qatar Airways veranstaltet. Neben der touristischen Entwicklung des Landes wird die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im November/Dezember ein wichtiges Thema sein. Auf einem Kongresstag am Samstag, den 19. Februar in Doha werden die deutschen Touristiker zusammen mit Vertretern des Landes und Hoteliers aus Katar die Pläne und Perspektiven für den deutschen Markt diskutieren.An den anderen Tagen finden Besichtigungen statt. Neben der Hauptstadt Doha und ihren kulturellen Schätzen geht es dabei auch um Beach-Resorts. Die Unterbringung erfolgt in Fünf-Sterne-Hotels, wobei einmal während des Aufenthalt das Hotel gewechselt wird.Official Carrier des Events ist Qatar Airways. Für den Workshop stehen Flüge ab Frankfurt und München zur Verfügung. Die Teilnahmegebühr beträgt 290 Euro. Darin sind die Unterbringung in Einzelzimmern, die Ausflüge und fast alle Mahlzeiten enthalten.Die Teilnahme ist nur für Geimpfte und Genesene (2G) möglich. Außerdem ist ein PCR-Test vor Abflug nötig. Katar hat Anfang der Woche die Einreisebestimmungen geändert und Deutschland steht derzeit hinsichtlich des Infektionsgeschehens auf der "roten" Liste. Das bedeutet, dass auch vollständig geimpfte Reisende nach der Einreise eine zweitägige Hotelquarantäne einhalten müssen, in deren Rahmen ein weiterer PCR-Test durchgeführt wird.Sollte diese Regelung beziehungsweise die Einstufung von Deutschland auf der "roten" Liste Anfang Februar noch Bestand haben, wird die Reise auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Zur Anmeldung gelangen Sie unter diesem Link