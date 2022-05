Thinkstock

Ob in Österreich, wie auf dem Foto, in Deutschland, der Schweiz, Italien, Norwegen oder Kroatien: Urlaub mit Auto, Bus und Bahn liegt im Trend.

Reisen per Auto, Bahn und Bus zu Zielen in Deutschland und Ländern in Europa sind gefragt. Auf einem Wissenstag am 23. Mai informieren Veranstalter und Destinationen auf der digitalen Plattform Counter Place über die Trends für den Sommer.