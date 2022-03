Bei der digitalen Veranstaltung berichten Experten aus unterschiedlichen Branchen, wie sich der Krieg gegen die Ukraine auf die weltweiten Märkte auswirkt

Steigende Energiepreise, Inflation, allgemeine Unsicherheit – nicht nur die Touristik bekommt die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine zu spüren. In einem Sonderformat tragen die führenden Branchenmedien der dfv Mediengruppe ihr Fachwissen zusammen.

Mehr dazu

Bereits die Pandemie hat die Wirtschaftswelt auf den Kopf gestellt. Geschäfte waren zum Teil unmöglich, Lieferketten wurden unterbrochen. Viele Unternehmen mussten binnen kurzer Zeit ihre Prozesse ändern oder gar gänzlich ihre Geschäftsmodelle umstellen. Der Krieg in der Ukraine verschärft die Situation. Große Unsicherheit bleibt an der Tagesordnung. Der Krieg führt zu weiteren Engpässen: bei den Lieferketten, im Energie-, Lebensmittelsektor, auf den Finanzmärkten und auch in der Touristik.Am Montag berichten Experten aus der Finanzwelt, der Agrarwirtschaft, der Lebensmittelbranche, der Touristik und der Medienbranche über die Auswirkungen des Kriegs auf die jeweiligen Branchen. fvw|TravelTalk-Chefredakteurin Sabine Pracht fasst die wichtigsten Entwicklungen aus der Touristik zusammen.