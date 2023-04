RTK

Wohin steuert die RTK? Reisebüros erwarten von der Kooperation jetzt lückenlose Transparenz und Aufklärung.

Seitdem klar ist, dass RTK Umsatzdaten einzelner Reisebüros an FTI weitergegeben hat, haben sich viele Agentur-Inhaber auf der Website von fvw|TravelTalk und in den sozialen Medien dazu geäußert. Was die Reisebüros fordern und wie FTI zum Datenskandal Stellung bezieht.

Die Reisebüros konnten es einfach nicht glauben: Erste Berichte vor wenigen Wochen, dass RTK Umsatzzahlen einzelner Reisebüros an FTI weiter