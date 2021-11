Reisecafé Stoffregen

"Für den nächsten Termin geht das Impfteam von mindestens 400 Impfwilligen aus", sagt Michael Draeger, Leiter des Reisecafés Stoffregen.

Das Dortmunder Reisecafé Stoffregen knüpft an die erfolgreiche Impfaktion im Oktober an und setzt zwei weitere Impftermine in seinen Räumen auf. Das Reisebüro möchte damit die Impfquote erhöhen. So sind die Reaktionen aus dem Umfeld. Michae