Viele Unternehmen sind auf die Abschlagszahlungen angewiesen.

Wegen Betrugsverdachts bei den Corona-Staatshilfen für Unternehmen sind die Abschlagszahlungen vorübergehend gestoppt worden. Das sei vor allem als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen, sagte eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums am Dienstag.

"In Kürze" sollten die für viele Unternehmen so wichtigen Abschlagszahlungen wieder aufgenommen werden, so die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Zur Höhe des Schadens war zunächst nichts bekannt.Zuerst hatte der "Business Insider" über den Verdacht berichtet und von Millionenbetrug gesprochen. Auf einer Internet-Seite zu den unterschiedlichen Corona-Hilfen teilten Wirtschafts- und Finanzministerium mit, es bestehe "in einigen Fällen der Verdacht, dass unrechtmäßig staatliche Hilfsgelder erschlichen wurden".Es handele sich um "einige wenige Verdachtsfälle", betonte die Sprecherin. Die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet und habe bereits Ermittlungen aufgenommen.Nach Informationen von "Business Insider" sollen sich Unbekannte mit falschen Identitäten beim Wirtschaftsministerium als prüfende Dritte registriert und dann für echte Unternehmen Hilfen beantragt haben. Das Geld sei jedoch nicht dorthin geflossen, sondern auf Konten der Betrüger.Seit Beginn der Corona-Krise wurden nach Angaben des Ministeriums bereits mehr als 86 Mrd. Euro Staatshilfen für die Wirtschaft bewilligt. Allein für die sogenannte Überbrückungshilfe III, die seit dem 10. Februar beantragt werden kann, wurden demnach Abschlagszahlungen in einer Höhe von mehr als 650,7 Mio. Euro ausgezahlt.