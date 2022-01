Mehr dazu

Co-Founder des Startups DynAmaze, einem Portal für Freizeitaktivitäten, und Frank Collatz von UEBF, einer Beteiligungsgesellschaft, die in Startups investiert.

Gründerin und CEO des Startups Sleeperoo, das Gästen nachhaltige Erlebnisübernachtungen in Design Sleep Cubes bietet. Sie moderiert in diesem Monat auch die Webinarreihe.



Im Beraternetzwerk New Travel League haben sich renommierte Touristiker verschiedener Fachrichtungen zusammengeschlossen. Dazu gehören unter anderem Hans Simon, ehemaliger Geschäftsführer von Onlineweg.de, Bernd Nawrath, Ex-COO von Traffics, Adrian Brehm, Geschäftsführer von TAA, Carsten Fischer, Geschäftsführer von Interactive CMS, und Claudia Freimuth, Mutmacherin für authentischen Vertrieb und unter anderem Gründerin und Projektleiterin der DRV-Netzwerkstatt.

"How to build a Start-up" ist Teil der Webinarreihe "Insight Month" der New Travel League. Ein "Insight Month" besteht aus jeweils vier Terminen, die immer von 17 bis 19 Uhr stattfinden. So auch der erste Teil der neuen Reihe "How to build a Start-up". Die Anmeldung ist unter diesem Link möglich. Dort gibt es auch weitere Informationen, etwa zu den Themen und Teilnehmern der weiteren Webinartermine des Insight Month zum Thema "How to build a Start-up".Die Teilnahme ist kostenpflichtig. fvw|TravelTalk ist Medienpartner der Insight-Month-Reihe. Für unsere Abonennten ist die Teilnahme kostengünstiger.Der Insight Month zum Thema "How to build a Start-up" wurde konzipiert von Karen Löhnert, Gesellschafterin der New Travel League, sowie