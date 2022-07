Imago Images

Abgerechnet wird am Schluss: Was es bei der Schlussabrechnung zu den Überbrückungshilfen zu beachten gilt, wird in einem Webinar am Mittwoch erläutert.

Realizing Progress zusammen mit Taxolution und TAA laden ein zu einem Webinar, das sich mit den Einzelheiten zu der Schlussabrechnung der Überbrückungshilfen befasst. Warum es dabei ums Ganze geht.