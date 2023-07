Der VUSR wirft der RTK vor, Reisebüros aktiv am Austritt aus der Kooperation zu hindern. Gleichzeitig lockt die "Tour Contact Reisebüro Cooperation" mit einem Angebot für Neumitglieder.

Der Verband unabhängiger selbstständiger Reisebüros (VUSR) erhebt einen schweren Vorwurf gegen die RTK. Die Kooperation verhindere aktiv, dass Reisebüros ihr den Rücken kehren und austreten.Austrittswillige Reisebüros würden nach Aussage von Inhabern mit zweifelhaften juristischen Begründungen und einer verstärkten persönlichen "Betreuung" davon abgehalten, die Konsequenzen aus der Datenaffäre zu ziehen, so der Verband. Die Austrittswelle sei nach Ansicht des Reisebüroverbandes bisher nur deshalb noch nicht sichtbar, weil sich RTK auch mit zweifelhaften Mitteln gegen den anstehenden Exodus stemme und Reisebüroinhaber gezielt verunsichere.VUSR-Chefin Marija Linnhoff sagte: "Wir werden als Verband seit dem Bekanntwerden der Datenaffäre von vielen Reisebüros angesprochen, die RTK verlassen wollen und dennoch nicht rausgelassen werden. Hier wird aus unserer Sicht gezielt mit der Angst vor juristischen Auseinandersetzungen gespielt. Teilweise berichtet man uns von zu unterzeichnenden Verschwiegenheitserklärungen und der Androhung von juristischen Schritten, von fadenscheinig zurückgewiesenen Kündigungen und von verstärkter persönlicher Betreuung." Dabei bestehe durchaus ein Sonderkündigungsrecht.Die Reisebüros warten seit Monaten auf eine lückenlose Aufklärung der RTK/FTI-Datenaffäre. Doch eine Aufklärung sei bisher nicht erfolgt. "Stattdessen eröffnet man juristische Schlachtfelder, die die Folgen der Nichtaufklärung zukleistern soll", so Linnhoff.Deshalb bietet der VUSR austrittswilligen RTK-Mitglieder seine Unterstützung an. Linnhoff: "Wer aus der RTK raus will, kann sich jederzeit gerne bei uns melden. Wir schauen, was wir tun können. Außerdem sollten sich Mitglieder der RTK fragen, welche Position die RTK nach der ganzen Datenaffäre noch bei Reiseveranstaltern hat, die aktuell die Rahmenverträge mit der RTK gekündigt haben."Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die "Tour Contact Reisebüro Cooperation" wechselwilligen Reisebüros ein Angebot macht. Reisebüros, die sich der Kooperation anschließen, sparen im ersten Jahr ihrer Mitgliedschaft bis zu 3600 Euro an Technikkosten.Auf Nachfrage stritt Thomas Daubenbüchel/RTK nicht ab, dass es austrittswillige RTK-Mitglieder gibt. Er erklärte gegenüber fvw|TravelTalk: "Wir nehmen jede diesbezügliche Anfrage der Reisebüros sehr ernst. Sollte ein Büro ausscheiden wollen, so suchen wir in jedem einzelnen Fall nach einer fairen Lösung. Jedes RTK-Partnerbüro ist uns sehr wichtig; deshalb haben wir die regionale Betreuung und den persönlichen Service weiter ausgebaut. Erst vor wenigen Tagen konnten wir unser Vertriebsteam personell aufstocken und mit ausgewiesenen Branchenexperten ergänzen, die unsere RTK-Partner optimal beraten werden."Die. Während die einen in der Affäre eine klare Straftat sehen, argumentieren andere, dass die Datenaffäre sie weder Zeit noch Geld gekostet habe.