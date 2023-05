IST

Die vom Travel Industry Club organisierte Online-Diskussion lief unter dem Motto "Braucht Nachhaltigkeit einen Score?"

In Sachen Nachhaltigkeit mangelt es in der Touristik häufig an Informationen. Das zumindest haben am Dienstag die Teilnehmer einer Online-Diskussion des Travel Industry Club kritisiert. Wie Touristiker ihren Kunden bewusstes Reisen näherbringen wollen.

Nachhaltigkeit muss bei den Kunden sichtbarer werden, so das Fazit eines vom Travel Industry Club organisierten Live-Talks. Die Online-Diskussion them