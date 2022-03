Haftet eine Reiseabbruchversicherung bei Naturkatastrophen, schließt dies Pandemiefolgen nicht zwingend mit ein. Das zeigt ein Urteil des Amtsgerichts München, auf das der Deutsche Anwaltverein hinweist (Az.: 275 C 23753/20).

Zweites Urteil zu Flugkosten-Erstattung

Bei der Corona-Pandemie sind für die Auswirkungen auf die Umwelt, insbesondere das öffentliche Leben, in erster Linie die staatlichen Schutzmaßnahmen ausschlaggebend, die sich auch noch von Land zu Land unterscheiden. Kennzeichnend für eine Naturkatastrophe sei aber, dass sie an jedem Ort die gleichen Auswirkungen hätte, so das Gericht.Im konkreten Fall hatte ein Mann geklagt. Für eine Reise nach Sri Lanka schloss er eine Reiserücktrittsversicherung ab, die auch eine Reiseabbruchversicherung enthielt. Nach den Versicherungsbedingungen galt deren Versicherungsschutz für Mehrkosten einer nicht planmäßigen Rückreise, wenn am Urlaubsort eine Naturkatastrophe herrscht.Die Fluggesellschaft strich aufgrund von coronabedingten Reisebeschränkungen den Rückflug. Daraufhin buchte der Kläger für sich und seinen Begleiter Rückflüge nach Europa in Höhe von gut 3600 Euro und stellte das der Versicherung in Rechnung. Sein Argument: Corona sei eine Naturkatastrophe.Der Versicherer verweigerte aber die Zahlung - eine Pandemie sei in dem Vertrag nicht aufgezählt. Und um eine Naturkatastrophe handle es sich hier nicht. Das Gericht sah das genauso.Ein zweites Urteil fällte das Landgericht Frankfurt: In diesem Fall hatten Verbraucherschützer gegen die Airline Condor geklagt. Ergebnis: Kunden von Fluggesellschaften haben bei Flugabsagen das Recht, den Flugpreis erstattet zu bekommen. Das muss ihnen auch klar mitgeteilt werden und ansonsten auf der Webseite bei den Kundeninformationen ergänzt werden. Angebote für Gutscheine oder kostenfreie Umbuchungen reichen nicht aus (Az.: 2-06 O 297/20Geklagt hatte der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv). Informiert worden war nur über Gutscheine und Umbuchungen. Condor hatte aufgrund der Coronapandemie im Frühjahr 2020 Flüge absagen müssen. Im Internet teilte Condor Betroffenen mit, sie bekämen automatisch ein Flugguthaben, das bis Mitte 2021 flexibel nutzbar wäre. Ebenfalls wurde auf eine gebührenfreie Umbuchung hingewiesen. Nicht erwähnt dagegen wurde das Recht, sich das Geld für den stornierten Flug auszahlen zu lassen.Das Gericht entschied, dass Condor diese Kundeninformation auf der Webseite ergänzen muss. Denn laut EU Verordnung über Fluggastrechte können Betroffene nach einer Stornierung ihres Fluges frei entscheiden: Wollen sie das Geld zurückhaben oder kostenlos umbuchen?Dieses Wahlrecht hätte die Airline ihren Kunden nicht vorenthalten dürfen, so das Gericht. Der Hinweis musste folglich enthalten, dass sich Fluggäste nach einer Annullierung eines Fluges den Preis für das Ticket erstatten lassen können und ein Gutschein oder eine kostenlose Umbuchung nur Alternativen sind.