Der Bundestag hat die Verordnung zu einem vereinfachten Zugang zu Kurzarbeit verlängert.

Vor dem Hintergrund einer drohenden Rezession in Deutschland sollen Unternehmen und Beschäftigte weiter in großem Stil auf Kurzarbeit setzen können. Der Bundestag hat beschlossen, dass der bereits geltende vereinfachte Zugang zum Kurzarbeitergeld per Verordnung bis Mitte 2023 verlängert werden kann.

